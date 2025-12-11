Россиянам назвали причины головной боли в выходные

Врач Агапкин заявил, что головная боль может возникать из-за неудобной подушки

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин перечислил наиболее распространенные причины головной боли по утрам в выходные. Об этом он высказался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что головная боль часто может возникать из-за неудобной подушки или матраса. Чтобы перестать мучиться от тяжести в голове по утрам, он посоветовал сменить подушку и матрас.

Еще одной причиной он назвал злоупотребление алкоголем накануне выходных — в пятницу. Также, по словам специалиста, головную боль может вызывать соленая, сладкая или жирная пища.

Кроме того, спровоцировать недомогание может бруксизм — скрежет зубами во сне. «Всю ночь, получается, сустав находится в позиции сжатия, с утра человек встает, а у него болит в области виска. Это крайне неприятно и может продолжаться сутки-двое», — пояснил Агапкин.

