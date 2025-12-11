Реклама

06:00, 12 декабря 2025Спорт

Хиддинк раскрыл значение совместной игры Сафонова с украинским одноклубником за ПСЖ

Хиддинк: Совместная игра Забарного и Сафонова за ПСЖ может приблизить мир
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Albert Gea / Reuters

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк раскрыл значение совместной игры российского голкипера Матвея Сафонова с украинским одноклубником Ильей Забарным. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, этот факт может приблизить мир. «Надеюсь, однажды великие лидеры будут придерживаться того же подхода и станут мудрее. Конечно, футбол может помочь, как эти два игрока — Сафонов и Забарный!» — заявил Хиддинк.

Ране в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетика» (0:0) Сафонов и Забарный впервые одновременно оказались на поле. Россиянин попал в стартовый состав, а украинец вступил в игру во втором тайме.

Ранее стало известно, что Сафонов и Забарный уважительно относятся друг к другу. По информации L’Equipe, у футболистов профессиональные отношения без каких-либо конфликтов.

