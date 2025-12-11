Художница призналась в торговле останками и изготовлении кукол из частей человеческих тел

В США художница призналась в торговле частями человеческих тел

В США художница из штата Массачусетс признала себя виновной в торговле человеческими останками. Об этом пишет People.

46-летнюю владелицу магазина «Жуткие творения Кэт» Катрину Маклин арестовали в 2023 году. В ее заведении были найдены куклы, изготовленные с использованием настоящих человеческих останков. В ходе следствия выяснилось, что Маклин с 2018 по 2022 год покупала и продавала останки, украденные из Гарвардской медицинской школы. Кроме того, художницу обвинили в перевозке частей человеческих тел из Массачусетса в Пенсильванию.

Останки крал Седрик Лодж, заведовавший моргом в медшколе. Все они жертвовались учебному заведению для исследований. «Лодж иногда перевозил украденные останки из Бостона в свой дом в Гоффстауне, штат Нью-Гэмпшир, где он и его жена, Дениз Лодж, продавали останки Катрине Маклин и другим лицам, договариваясь об этом по телефону и через социальные сети», — сказано в официальном заявлении властей.

Супруги Лодж уже признали вину, как и другие участники преступной торговой сети. Маклин может грозить до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что в Великобритании растет спрос на вещи, изготовленные из человеческих останков. Оказалось, что заметная доля товаров, которыми зачастую торгуют в соцсетях сделана из костей, добытых подпольными расхитителями могил.

