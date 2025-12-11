Коломойский заявил об украинском следе в покушении на Миндича

Коломойский: В покушении на Миндича есть украинский след

В покушении на бизнесмена и «кошелька» президента Украины Владимира Зеленского есть украинский след. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит ТСН в Telegram-канале.

«Прямой. Человек получил оружие в украинском посольстве», — ответил Коломойский на вопрос о наличии украинского следа в покушении.

Один из тех, по версии Коломойского, кто совершал покушение, около трех недель пытался общаться с горничной, называясь израильским журналистом и интересуясь местонахождением Миндича.

По его словам, инцидент произошел в Израиле 28 ноября. Покушение сорвалось, так как преступники перепутали дом, а ранена была домработница. В полиции Израиля заявили, что не располагают информацией о покушении на бизнесмена Тимура Миндича