Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 11 декабря 2025Бывший СССР

Коломойский заявил об украинском следе в покушении на Миндича

Коломойский: В покушении на Миндича есть украинский след
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В покушении на бизнесмена и «кошелька» президента Украины Владимира Зеленского есть украинский след. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит ТСН в Telegram-канале.

«Прямой. Человек получил оружие в украинском посольстве», — ответил Коломойский на вопрос о наличии украинского следа в покушении.

Один из тех, по версии Коломойского, кто совершал покушение, около трех недель пытался общаться с горничной, называясь израильским журналистом и интересуясь местонахождением Миндича.

По его словам, инцидент произошел в Израиле 28 ноября. Покушение сорвалось, так как преступники перепутали дом, а ранена была домработница. В полиции Израиля заявили, что не располагают информацией о покушении на бизнесмена Тимура Миндича

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В Хургаде предложили исключить украинские телеканалы из отелей

    В ВСУ признали продвижение ВС России на одном участке фронта в ДНР

    Внешность Гвинет Пэлтроу на фото для журнала смутила пользователей сети

    Обвиненных в краже заставили пройти по раскаленным углям для доказательства невиновности

    В Минобороны опровергли сообщения о взломе реестра повесток

    Москвичей предупредили об аномальном похолодании

    Жителей Вашингтона призвали эвакуироваться на фоне наводнения

    Начальник отдела зенитного вооружения третьего ЦНИИ Минобороны России пойдет под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok