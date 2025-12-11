Реклама

12:56, 11 декабря 2025Мир

Кремль анонсировал встречу Путина с иностранным лидером

Песков: Путин проведет встречу с Эрдоганом в Туркмении
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Туркмении. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, планируется», — ответил представитель Кремля на вопрос, состоится ли встреча лидеров на полях Форума, посвященного Международному году мира и доверия в Ашхабаде.

Ранее стало известно, что Путин прибудет в Туркмению 11-12 декабря, где посетит мероприятия по случаю 30-летия провозглашения Ашхабадом политики нейтралитета.

10 декабря Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Отмечается, что его самолет был украшен российским флагом по прибытии в Россию.

