01:02, 11 декабря 2025Спорт

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manu Fernandez / AP

Английский «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» в матче общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед на 28-й минуте благодаря голу Родриго. «Сити» восстановил равенство спустя семь минут, отличился Нико О'Райли. На 43-й минуте Эрлинг Холанд реализовал одиннадцатиметровый.

После шести туров общего этапа Лиги чемпионов в активе «Манчестер Сити» 13 очков, английский клуб идет на четвертом месте в таблице. У «Реала» 12 очков, мадридцы занимают седьмую строчку.

В другом матче тура ПСЖ сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао — 0:0. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов впервые более чем за год вышел на поле в матче Лиги чемпионов в стартовом составе и не пропустил.

