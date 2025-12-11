Массовая отмена рейсов произошла во Внуково

Shot: Пассажиры спят на ковриках в аэропорту Внуково из-за отмененных рейсов

Пассажиры в ожидании рейсов вынуждены спать на туристических ковриках, картонках и скамейках в аэропорту Внуково из-за закрытого воздушного пространства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что небо над Москвой закрыто уже около пяти часов. В общей сложности более 130 рейсов отменены, задержаны или были направлены в другие воздушные гавани.

По данным канала, представитель аэропорта сообщил, что в ближайшее время с пассажирами будет общаться работник авиакомпании, чтобы предоставить гостиницу. Кроме того, началась раздача ваучеров на еду и воду.

Ранее сообщалось, что воздушная гавань Шереметьево временно закрыла прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, ограничения начали вводить в целях обеспечения безопасности. Вскоре на фоне ситуации с воздушным пространством петербургский аэропорт Пулково стал принимать перенаправленные из Москвы рейсы.

Ночью 11 декабря столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что за последние часы было уничтожено 30 вражеских беспилотников, летевших к мегаполису. Еще над несколькими российскими городами прозвучали взрывы.