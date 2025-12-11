Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:09, 11 декабря 2025Путешествия

Массовая отмена рейсов произошла во Внуково

Shot: Пассажиры спят на ковриках в аэропорту Внуково из-за отмененных рейсов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Пассажиры в ожидании рейсов вынуждены спать на туристических ковриках, картонках и скамейках в аэропорту Внуково из-за закрытого воздушного пространства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что небо над Москвой закрыто уже около пяти часов. В общей сложности более 130 рейсов отменены, задержаны или были направлены в другие воздушные гавани.

По данным канала, представитель аэропорта сообщил, что в ближайшее время с пассажирами будет общаться работник авиакомпании, чтобы предоставить гостиницу. Кроме того, началась раздача ваучеров на еду и воду.

Ранее сообщалось, что воздушная гавань Шереметьево временно закрыла прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, ограничения начали вводить в целях обеспечения безопасности. Вскоре на фоне ситуации с воздушным пространством петербургский аэропорт Пулково стал принимать перенаправленные из Москвы рейсы.

Ночью 11 декабря столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что за последние часы было уничтожено 30 вражеских беспилотников, летевших к мегаполису. Еще над несколькими российскими городами прозвучали взрывы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Замеченного на концерте экс-главу МИД Украины раскритиковали

    Европа оценила ход переговоров по Украине

    Европейцы раскрыли свое отношение к Трампу

    Бывший российский следователь оказался сексуальным маньяком

    Юрист раскрыла связанную с Roblox схему мошенничества

    У российской границы заметили дрон-разведчик НАТО

    Первая ракетка мира Соболенко высказалась о смене гражданства

    Российская тревел-блогерша рассказала о способах сэкономить в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok