Мединский рассказал о неудачном общении с «агрессивным инопланетянином» из Украины

Мединский сообщил о неудачном опыте общения с украинским политиком

Помощник российского президента Владимир Мединский рассказал о неудачном опыте общения с одним из украинских руководителей. Он назвал его «агрессивным инопланетянином», пишет РИА Новости.

Политик принял участие в форуме «Вместе победим» на площадке Национального центра «Россия».

«У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так», — уточнил Мединский.

Ранее Владимир Мединский ответил на слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен и главы евродипломатии Кайи Каллас о России, назвав их андроидами. Помощник российского лидера также назвал европейских дипломатов железными дровосеками, у которых нет ни сердца, ни ума.

До этого Мединский иронично расписал «краткий экскурс» по военной истории России XX века специально для главы евродипломатии.