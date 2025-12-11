Мединский рассказал о неудачном общении с «агрессивным инопланетянином» из Украины

Помощник российского президента Владимир Мединский рассказал о неудачном опыте общения с одним из украинских руководителей. Он назвал его «агрессивным инопланетянином», пишет РИА Новости.
Политик принял участие в форуме «Вместе победим» на площадке Национального центра «Россия».
«У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так», — уточнил Мединский.
Ранее Владимир Мединский ответил на слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен и главы евродипломатии Кайи Каллас о России, назвав их андроидами. Помощник российского лидера также назвал европейских дипломатов железными дровосеками, у которых нет ни сердца, ни ума.
До этого Мединский иронично расписал «краткий экскурс» по военной истории России XX века специально для главы евродипломатии.