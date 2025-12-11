Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:32, 11 декабря 2025Россия

Мединский рассказал о неудачном общении с «агрессивным инопланетянином» из Украины

Мединский сообщил о неудачном опыте общения с украинским политиком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Помощник российского президента Владимир Мединский рассказал о неудачном опыте общения с одним из украинских руководителей. Он назвал его «агрессивным инопланетянином», пишет РИА Новости.

Политик принял участие в форуме «Вместе победим» на площадке Национального центра «Россия».

«У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так», — уточнил Мединский.

Ранее Владимир Мединский ответил на слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен и главы евродипломатии Кайи Каллас о России, назвав их андроидами. Помощник российского лидера также назвал европейских дипломатов железными дровосеками, у которых нет ни сердца, ни ума.

До этого Мединский иронично расписал «краткий экскурс» по военной истории России XX века специально для главы евродипломатии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о разногласиях с Россией по принципиальному вопросу

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Мединский рассказал о неудачном общении с «агрессивным инопланетянином» из Украины

    Военкоры сообщили о продвижении ВС России к Славянску

    Названо число сбитых украинских БПЛА над регионами России

    Стало известно о планах ЕС расширить антироссийские санкции

    Фицо предрек Евросоюзу гибель

    Путин провел телефонный разговор с двумя командирами на передовой

    ВСУ «обнулили» начальницу медслужбы за дружбу с попавшим в плен

    Победитель «Евровидения-2024» отказался от награды по политической причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok