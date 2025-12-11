Алексей Миранчук подешевел по итогам сезона MLS с 9 до 8 миллионов евро

Полузащитник сборной России и американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук подешевел по итогам сезона североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Трансферная стоимость россиянина уменьшилась с 9 до 8 миллионов евро. Он находится на 14-м месте по этому показателю среди всех игроков лиги.

Также изменилась стоимость самого ценного игрока сезона в MLS — форварда Интер Майами Лионеля Месси. Аргентинец теперь оценивается в 15 миллионов евро вместо 18.

Миранчук в минувшем сезоне провел 33 матча в MLS. Россиянин забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.