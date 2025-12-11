Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 11 декабря 2025Забота о себе

Молодой человек начал есть морковь каждый день по неожиданной причине

Mirror: Британец начал каждый день есть морковь, чтобы у него развился каротиноз
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kyle Mesdag / Unsplash

Блогерша, ведущая аккаунт в социальной сети TikTok под псевдонимом @hartcaffiene, рассказала, что ее партнер начал есть морковь каждый день по неожиданной причине. Историю необычной диеты британца опубликовало издание Mirror.

По словам девушки, ее молодой человек подвергался буллингу в школе и теперь хочет, чтобы у него развился каротиноз. «Мой парень только что сказал мне, что ест морковь каждый день, потому что в третьем классе дети задирали его за то, что он слишком бледный», — рассказала она.

Как подтвердили в беседе с изданием специалисты, употребление продуктов, содержащих бета-каротин, помогает загореть, не обгорая. К таким продуктам относятся морковь, сладкий картофель и капуста кале. В свою очередь, некоторые исследования показывают, что бета-каротин может помочь снизить чувствительность к солнцу у людей с фоточувствительными заболеваниями.

Материалы по теме:
«Почему я больше не веган» Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
«Почему я больше не веган»Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
12 ноября 2015
«Убить всех веганов» За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
«Убить всех веганов»За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
24 августа 2016

Ранее диетолог Элизабет Уорд назвала эффективную диету для женщин старше 45 лет. Специалист рекомендует обратиться к средиземноморской диете и DASH-диете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского политеха

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Доходы России от продажи нефти упали

    В Польше задержали ученого из Эрмитажа за раскопки в Крыму

    Лавров заявил о готовности России зафиксировать гарантии ненападения на ЕС

    У действовавшей в России агента Луфи оказался чемпионский титул Украины в пауэрлифтинге

    Сидни Суини в откровенной позе снялась для журнала

    Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

    Молодой человек начал есть морковь каждый день по неожиданной причине

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала похвастался преимуществом Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok