22:55, 11 декабря 2025

На Западе рассказали о страхе Европы перед Россией

Аналитик Меркурис: Европа никогда не сможет признать мощь России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Европа никогда не сможет признать мощь России. ЕС это тревожит и пугает, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«На Западе существует общее ощущение того, что признание силы русских глубоко шокирует европейцев, поскольку мы всегда пытались продемонстрировать превосходство над ними. Это то, что мы никогда не сможет признать», — отметил он.

Помимо этого эксперт добавил, что ситуация, когда Россия и Соединенные Штаты «объединяются друг с другом и договариваются о мире на европейском континенте», тревожит Европу.

Ранее издание Politico написало, что для жителей европейских стран возвращение Дональда Трампа на пост президента США является гораздо более значимым событием, чем выборы в их собственных странах.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Европе «опять неймется» из-за ее страха быть забытой.

