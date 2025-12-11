Реклама

11:07, 11 декабря 2025Спорт

Названы пять способов похудеть к праздникам

Тренер Бахтурина назвала поход за продуктами способом похудеть
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Senivpetro / Freepik

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала пять способов похудеть к праздникам. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Бахтурина заявила, что поход за продуктами — простой и эффективный способ добавить физическую активность в повседневную жизнь без посещения спортзала. Отказ от доставки и прогулка до магазина активизируют мышцы за счет ходьбы, наклонов и переноски пакетов, что стимулирует обмен веществ и помогает сжигать сотни калорий.

Использование лестницы вместо лифта становится настоящей тренировкой с заметным эффектом. Подъем по ступеням задействует крупные группы мышц и улучшает выносливость, а регулярное выполнение даже нескольких пролетов в день приближает нагрузку к полноценной спортивной тренировке.

Зимой активность на свежем воздухе не теряет своей важности — мороз и снег повышают энергозатраты организма. Катание на коньках, лыжах или просто активные прогулки по сугробам становятся отличной альтернативой тренажеру. Даже игра в снежки помогает поддерживать мышцы в тонусе.

