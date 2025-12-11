Реклама

В России отреагировали на планы США выделить средства для помощи Украине

Депутат Чепа объяснил выделение США средств Украине противостоянием Трампу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Конгресс США принял военный бюджет, в котором есть определенные расхождения со стратегией, предложенной американским президентом Дональдом Трампом, заметил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на планы Штатов возобновить финансирование Украины.

Ранее Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике, предполагающий выделение 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины в 2026 году.

«Мы понимаем, что есть противостояние и в США. Сегодня демократы, да и часть республиканцев, будут делать все для того, чтобы противостоять Трампу, что бы там ни принимали — хорошее либо плохое. Все потому, что впереди выборы. Естественно, противостояние есть. Тем более под давлением Европы. Мы это ожидаем. Это как маятник — в одну сторону, в другую сторону — откаты будут», — поделился депутат.

До этого сенатор от Демократической партии Майкл Беннет внес поправку к проекту оборонного бюджета США о поддержке украинской разведки. Меры поддержки предполагают помощь со стороны американского разведывательного сообщества в военных операциях Киева «по защите и возвращению территорий».

