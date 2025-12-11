Появились подробности о жертвах взрыва в лаборатории российского вуза

В Перми жертвами взрыва в здании аэрокосмического факультета политехническом университете стали ребенок и взрослый. Такие подробности о происшествии в российском вузе появились у издания Baza в Telegram-канале.
Еще два человека были ранены.
По предварительным данным, взрыв прогремел в лаборатории из-за разгерметизации гидродинамического стенда, который предназначен для исследований. На место выехали экстренные службы.
Об инциденте в пермском вузе стало известно в четверг, 11 декабря. Предположительно, еще четверо пропали без вести при взрыве.
Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке произошел взрыв в цехе водоочистки нефтехимического завода.