Появились подробности о жертвах взрыва в лаборатории российского вуза

В Перми жертвами взрыва в лаборатории вуза стали ребенок и взрослый

В Перми жертвами взрыва в здании аэрокосмического факультета политехническом университете стали ребенок и взрослый. Такие подробности о происшествии в российском вузе появились у издания Baza в Telegram-канале.

Еще два человека были ранены.

По предварительным данным, взрыв прогремел в лаборатории из-за разгерметизации гидродинамического стенда, который предназначен для исследований. На место выехали экстренные службы.

Об инциденте в пермском вузе стало известно в четверг, 11 декабря. Предположительно, еще четверо пропали без вести при взрыве.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке произошел взрыв в цехе водоочистки нефтехимического завода.