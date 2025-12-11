Появление двойного хвоста у «инопланетного корабля» 3I/ATLAS объяснили

CNN: У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS 2 хвоста из-за нагревания ледяного ядра

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который ряд исследователей считают кометой, другие — инопланетным кораблем, имеет двойной хвост. Его появление может объясняться нагреванием ледяного ядра при сближении со звездой, похожей на Солнце, а также влиянием звездного ветра, сообщает телеканал CNN.

Телеканал показал изображение объекта, на котором четко запечатлены светящееся газовое гало — кома — и два разных хвоста.

«Кометы, зародившиеся в нашей Солнечной системе, обычно имеют оба этих хвоста, а также туманную кому, окружающую твердое ядро, состоящее из камней, газа, пыли и льда», — говорится в материале. Отмечается, что при приближении к Солнцу или подобным ему звездам небесные тела нагреваются, в результате позади них образуются хвосты из сублимирующегося вещества.

Ранее астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что у 3I/ATLAS может быть защитный луч, который он использует для удаления микрометеороидов и прочих крошечных частиц, которые могут оказаться на его пути.