Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:43, 11 декабря 2025Наука и техника

Российские бронепоезда защитятся ИИ

«Известия»: Российские бронепоезда получат защиту на основе ИИ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бронепоезда получат защиту на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Известия».

По данным издания, система технического зрения на основе ИИ позволит автономно обнаруживать и распознавать вражеские цели, после чего личный состав бронепоезда сможет уничтожить их.

«Нужны камеры, нужен блок обработки информации, и дальше нужна связь либо с планшетом командира, либо с системой управления транспортного средства для выдачи целеуказания на поражение», — сказал редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Военный эксперт Алексей Леонков добавил, что системы на основе ИИ способны быстрее человека распознавать некоторые вражеские объекты.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

В июле Минобороны России сообщило, что расчеты и экипаж бронепоезда «Енисей» группировки войск «Центр» проведут боевое слаживание в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

В том же месяце издание Military Watch Magazine заметило, что Вооруженные силы России используют инженерные бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Российские «Кусты-2» сформировали закрытую радиосеть длиной 700 километров

    В Раде рассказали о подготовке выборов во время военных действий

    Синоптик оценил срок визита зимы в Москву

    Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

    Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

    Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

    В России дали срок истязавшему детей многодетному отцу-садисту

    Шакира осталась в восторге от зоофилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok