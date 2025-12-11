Реклама

15:56, 11 декабря 2025Интернет и СМИ

Time назвал Маска человеком года

Журнал Time назвал Марка Цукерберга, Илона Маска и Сэма Альтмана людьми года
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Журнал Time назвал создателей известных систем искусственного интеллекта людьми года. Об этом говорится в материале на сайте издания.

Сообщается, что в список попали американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, создатель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, а также глава компании OpenAI, создавшей нейросеть ChatGPT, Сэм Альтман.

Также звание человека года получил генеральный директор американской компании-разработчика программного обеспечения Nvidia Дженсен Хуанг.

В декабре 2024 года испанская газета El Mundo назвала Маска человеком года и сравнила его с Гаем Юлием Цезарем. Сходство с римским императором газета объяснила тем, что он, как и Маск, был самым богатым человеком своего времени.

До этого Маск признавался, что не хотел бы становиться человеком года по версии журнала Time. Так он прокомментировал попадание в шорт-лист претендентов на это звание.

