Умер создатель ядерного щита России

Один из разработчиков ядерного щита страны, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Радий Илькаев скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил глава города Сарова Алексей Сафонов в Telegram-канале.
«Не стало <...> человека, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны», — написал он. Сафонов выразил глубочайшие соболезнования родственникам, близким и коллегам выдающегося ученого.
Под руководством Илькаева разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6», основанная на лазере петаваттного уровня «Луч». В 2022 году Илькаеву присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством».
В октябре на 94-м году жизни умер выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, доктор технических наук, Герой Труда Юрий Бармаков.