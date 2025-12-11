Реклама

15:48, 11 декабря 2025Спорт

В ISU ответили на вопрос о возможных провокациях в адрес российских фигуристов

ISU заявил, что дискриминацию в отношении российских фигуристов будут разбирать
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Nivens / Shutterstock / Fotodom  

В Международном союзе конькобежцев (ISU) ответили на вопрос о возможных провокациях в адрес российских фигуристов. Об этом сообщает Sport24.

В ISU заявили, что любые дискриминационные действия в отношении нейтральных спортсменов из России и Белоруссии станут предметом разбирательства в установленном порядке. Рассмотрение подобных эпизодов будет вестись в рамках Кодекса этики ISU 2025 года, который регламентирует поведение всех участников соревнований и официальных лиц.

27 ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе. Решение принимала специальная комиссия спортсменов.

При этом российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады.

