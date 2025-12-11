В ISU ответили на вопрос о возможных провокациях в адрес российских фигуристов

В Международном союзе конькобежцев (ISU) ответили на вопрос о возможных провокациях в адрес российских фигуристов. Об этом сообщает Sport24.
В ISU заявили, что любые дискриминационные действия в отношении нейтральных спортсменов из России и Белоруссии станут предметом разбирательства в установленном порядке. Рассмотрение подобных эпизодов будет вестись в рамках Кодекса этики ISU 2025 года, который регламентирует поведение всех участников соревнований и официальных лиц.
27 ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе. Решение принимала специальная комиссия спортсменов.
При этом российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады.