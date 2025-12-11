Реклама

В МИД прокомментировали атаку БПЛА на Москву

Мирошник: Атака БПЛА на Москву является выпадом Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву является выпадом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«То, что это символичный выпад диктатуры Зеленского для западников, нисколько не отменяет опасность боеприпасов, направленных противником по гражданским объектам и мирным людям российских регионов», — заявил дипломат.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в ночь на 11 декабря на подлете к столице были уничтожены 30 беспилотников. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Уточняется, что в это время более сотни рейсов были отменены и задержаны в аэропортах Москвы.

