12:05, 11 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможных компромиссах на переговорах с Украиной

Депутат Чепа: Россия открыта к компромиссам в переговорах с Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия открыта к возможным компромиссам на переговорах по урегулированию конфликта с Украиной, высказался в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Исключением он назвал вопросы, касающиеся первопричин противостояния.

«Мы к компромиссам всегда открыты. Если, конечно, они не противоречат тем принципам, которые необходимы для построения устойчивого и надежного мира», — сказал политик.

Готовность России к уступкам, по его словам, будет зависеть от того, что именно потребует Украина. Чепа объяснил, что у страны есть ряд красных линий, которые она не готова переступать.

«Не знаю, чего именно захочет Украина. Это могут быть и территориальные вопросы, и какие-то другие — в договоре, как мы знаем, 20 пунктов. Но Россия готова обсуждать компромиссы. Не подлежат обсуждению только темы, касающиеся первопричин конфликта — здесь мы стоим жестко», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Киев якобы готов пойти на территориальные уступки России в отношении Донбасса, если Москва ответит взаимным шагом. Также стало известно, что еврочиновники отказались обсуждать территориальный вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским.

