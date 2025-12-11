В российском регионе произошло возгорание на предприятии из-за БПЛА

Губернатор Гусев: Обломки дрона упали на предприятие в Воронежской области

Обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия в одном из муниципалитетов на юге Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, написав пост в своем Telegram-канале.

По его данным, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории двух районов области и одного городского округа обнаружили, уничтожили и подавили уже более трех дронов.

Предварительно уточняется, что пострадавших нет. На местах падения обломков возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте.

Оперативные службы уже работают на местах.

Как сообщалось ранее, несколько домов в Воронеже оказались повреждены обломками воздушной цели. Ее обнаружили и уничтожили на подлете к городу.

Вскоре выяснилось, что 80 человек эвакуированы из многоквартирного дома в Воронеже, поврежденного в результате попытки вражеской атаки. Помимо прочего, было оперативно ликвидировано возгорание, возникшее в административном здании.