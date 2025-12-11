В Сенате США призвали к захвату российских танкеров с нефтью

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддержал захват США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы и призвал к аналогичным мерам в отношении танкеров «теневого флота» России. Комментарий политика опубликован в соцсети X.

«Я полностью поддерживаю решение президента Трампа о захвате нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. (...) Эта модель может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот [России]», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о захвате США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. «Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный», — заявил американский лидер.

Комментируя инцидент, глава российского МИД Сергей Лавров призвал Вашингтон объяснить мировому сообществу, на основании каких фактов США предпринимают подобные действия.

В Москве неоднократно подчеркивали, что в международном праве не существует понятия «теневой флот», которое используется в западных странах в рамках санкционного давления на Россию. При этом российские власти выразили готовность реагировать на попытки пиратского задержания судов третьими странами под предлогом их связи с Москвой.