Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:07, 11 декабря 2025Мир

Захарова назвала Европу дойной коровой США

Захарова: США не отойдут от НАТО, потому что Европа — дойная корова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

США не отойдут от союзничества с европейскими странами по линии НАТО, потому что такой сценарий невыгоден Вашингтону. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Куда же они будут отходить? Кто же, так сказать, от такой дойной коровы-то откажется? Поэтому нет», — ответила дипломат на просьбу журналиста прокомментировать сообщение газеты The Financial Times о планах Соединенных Штатов отойти от НАТО и встать на путь долгосрочного сближения с Россией.

По словам Захаровой, союзничество с европейцами по линии НАТО для США — это «просто механизм получения колоссальных сумм, которые определяются в процентах от ВВП соответствующих стран».

Ранее агентство Bloomberg написало, что интересы России и США совпали в желании превратить Евросоюз в блок, где нет единства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский потребовал вынести на референдум вопрос по уступкам территорий

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Жена российского миллиардера снялась в облегающей спортивной форме

    ВСУ получат бронеодеяла

    Рютте призвал европейцев готовиться к войне времен «дедов и прадедов»

    Найден гигантский клад древнеримских монет

    Россиян призвали поставить дома новый вид новогодних елок

    В Подмосковье автору лучшей елочной игрушки пообещали снегокат

    Миранчук подешевел по итогам сезона MLS

    ВСУ прервали доклад российских военных из Северска Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok