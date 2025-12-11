Захарова назвала Европу дойной коровой США

Захарова: США не отойдут от НАТО, потому что Европа — дойная корова

США не отойдут от союзничества с европейскими странами по линии НАТО, потому что такой сценарий невыгоден Вашингтону. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Куда же они будут отходить? Кто же, так сказать, от такой дойной коровы-то откажется? Поэтому нет», — ответила дипломат на просьбу журналиста прокомментировать сообщение газеты The Financial Times о планах Соединенных Штатов отойти от НАТО и встать на путь долгосрочного сближения с Россией.

По словам Захаровой, союзничество с европейцами по линии НАТО для США — это «просто механизм получения колоссальных сумм, которые определяются в процентах от ВВП соответствующих стран».

Ранее агентство Bloomberg написало, что интересы России и США совпали в желании превратить Евросоюз в блок, где нет единства.