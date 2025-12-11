Реклама

02:00, 11 декабря 2025Из жизни

Жены водителей поблагодарили власти за возвращение секса

Никита Савин
Никита Савин

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

В Гане жены водителей коммерческого транспорта поблагодарили новые власти за возвращение им секса. Об этом пишет Ghana Web.

Председатель Ассоциации жен водителей коммерческого транспорта Ганы Гифти Аянринка объявила, что сексуальная жизнь участниц организации значительно улучшилась благодаря работе партии Национальный демократический конгресс. По словам Аянринки, новые экономические меры вернули в жизнь водителей счастье и интимную близость.

Женщина заявила, что при предыдущих властях водители испытывали значительные проблемы из-за низких заработков и высоких цен на топливо. «В самых худших случаях наши мужья приходили домой расстроенными, вымотанными и без всякой надежды на будущее. Они не могли удовлетворить нас в постели из-за постоянного давления и разочарования, вызванных экономическими трудностями», — сказала Аянринка в интервью.

Она добавила, что меры новых властей сделали мужей спокойными, а их жен — счастливыми. Представитель Ассоциации обеспокоенных водителей Ганы также отметил, что благодаря стабилизации цен на топливо и курса национальной волюты жизнь людей, занимающихся перевозками, значительно улучшилась.

В октябре 2024 года Служба здравоохранения Ганы призвала население страны воздержаться от поцелуев и секса из-за вспышки оспы обезьян. Тогда в стране зафиксировали более двух сотен случаев заражения.

