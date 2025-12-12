Реклама

10:43, 12 декабря 2025Силовые структуры

Бывшего главного архитектора российского города-курорта посадили за многомиллионную взятку

Бывший главный архитектор Сочи получил 10 лет за взятку в 65 миллионов рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Краснодарском крае к десяти годам колонии и штрафу 65 миллионов рублей приговорили бывшего главного архитектора Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Как установил суд, чиновник получил через посредника 65 миллионов рублей за выдачу разрешения на строительство апартаментного комплекса. Фактически это было вымогательство, поскольку предпринимателю пригрозили, что за отказ ему создадут условия, при которых построить объект станет невозможно. На имущество чиновника наложили арест.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) первый замглавы администрации Снежного Василий Шергелашвили взят с поличным во время получения взятки.

