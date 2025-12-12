Реклама

Четыре российских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Ярославля введены ограничения
Екатерина Щербакова
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Еще в четырех российских аэропортах, а именно: Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас и Ярославль (Туношна) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Такеи меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов 12 декабря около четырех часов утра.

До этого ограничения также ввели в аэропортах Волгограда, Калуги и Сочи. В последнем ограничения были сняты примерно в 03:30 по московскому времени.

На запасной аэродром в период ограничений в Сочи пришлось «уйти» одному самолету.

