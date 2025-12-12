Реклама

18:49, 12 декабря 2025Путешествия

Драка на борту самолета закончилась порванной рубашкой одного из пассажиров

Мужчина порвал рубашку попутчика в драке на рейсе до Ирландии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Драка на борту самолета Ryanair закончилась порванной рубашкой одного из пассажиров. Об этом пишет издание Dublin Live.

Инцидент произошел на борту самолета, выполнявшего рейс из Каунаса (Литва) до Дублина (Ирландия). Один из пассажиров сообщил, что конфликт между мужчинами случился в середине полета.

Позже он перерос в драку, во время которой пассажир порвал рубашку попутчика. После этого в ссору вмешались бортпроводники, им удалось успокоить туристов. Тем не менее, они вызвали на полицию по прилету в Дублин. «Нас удерживали на взлетной полосе около 20 минут, пока сотрудники полиции и охраны аэропорта не поднялись на борт. Двух мужчин, причастных к инциденту, вывели из самолета», — рассказал один из пассажиров.

Ранее блогер и комик подрались на борту United Nigeria Airlines. Инцидент попал на видео.

