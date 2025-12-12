Азаров: Украина вбрасывает разные версии мирного плана по урегулированию

Украина вбрасывает разные версии мирного плана по урегулированию, чтобы сорвать договоренности и обвинить в этом Россию. К такому вывожу пришел бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет ТАСС.

«Цель одна — сорвать договоренности и найти виновных. Виновной, как всегда, будет Россия. Это же очевидно совершенно: они будут срывать», — посетовал политик.

Он также подчеркнул, что подобные вбросы с украинской стороны будут продолжаться и дальше.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский снова отказался выводить войска из Донецкой народной республики в рамках американского плана по урегулированию на Украине.

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома обрушился на политика с критикой.

Ранее СМИ писали, что Владимиру Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала в стране — на Западе допустили, что его может заменить на посту бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.