Изъятие российских активов Евросоюзом назвали неприемлемым

Новак: Изъятие российских активов Евросоюзом абсолютно неприемлемо для России

Изъятие российских активов Евросоюзом (ЕС) абсолютно неприемлемо для России. Так намерения западных стран использовать средства Центробанка ради финансирования Киева оценил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит RT.

По словам представителя властей, российский регулятор приложит все усилия, чтобы защитить золотовалютные резервы.

«Мы делаем все, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас», — подчеркнул он.

Центральный банк (ЦБ) России заявил, что Европейская комиссия (ЕК) готовится преступить нормы международного права и нарушить принцип суверенного иммунитета активов. Поэтому он собирается оспаривать незаконные шаги европейских властей «во всех доступных компетентных органах».

Регулятор уже подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных российскому регулятору убытков. Решение объяснили тем, что депозитарий лишил ЦБ возможности распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами, а ЕК собирается использовать активы Банка России без его согласия.