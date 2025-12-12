Реклама

01:23, 12 декабря 2025Россия

Мединский раскрыл одну деталь вступления Финляндии в НАТО

Мединский: Протокол о вступлении Финляндии в НАТО написали на бланке Госдепа
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) написали на бланке Госдепа США. Такую деталь раскрыл помощник президента России Владимир Мединский, его слова приводит РИА Новости.

«Протокол о принятии Финляндии в НАТО... как вы думаете, на каком бланке может быть написан протокол о принятии в НАТО страны? На финском? (Он написан) даже не на бланке НАТО — на бланке Государственного департамента США», — сказал Мединский.

Ранее финский министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Россия якобы будет угрозой для Североатлантического альянса даже после окончания конфликта на Украине.

