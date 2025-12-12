Реклама

12:10, 12 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России фразой о Нюрнбергском процессе отреагировали на удар ВСУ по многоэтажке в Твери

Депутат Колесник напомнил о Нюрнбергском процессе после атаки ВСУ на Тверь
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Атака дроном по многоэтажке в Твери и другие подобные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это террористические жесты отчаяния, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

«Это такие террористические жесты отчаяния. Они понимают, что дело к концу подходит, пытаются как можно больше нагадить, но в конечном итоге надо не забывать Нюрнбергский процесс и чем он кончился», — высказался депутат.

По его мнению, ВСУ избрали тактику компенсировать ударами по мирному населению неудачи на поле боя.

«Отреагируют наши Вооруженные силы на это террористическое наполнение террористического государства. Они уже просто бьют по мирным без всякого сожаления, наносят удары избирательным оружием. Надо отвечать, как всегда, эффективными ударами по всей критической инфраструктуре. На удары по мирным нас не спровоцировать, а ВСУ пусть ждет, да другие силовые структуры пусть ждут тяжелого ответа», — прокомментировал парламентарий.

Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Твери в ночь на 12 декабря. Пострадали семь человек, включая ребенка. Повреждения получили минимум десять квартир. Основной ущерб пришелся на нижние этажи здания. Кроме того, несколько припаркованных во дворе машин засыпало осколками. Момент взрыва беспилотника попал на видео.

