15:55, 12 декабря 2025

На Украине оценили решение МОК вернуть российских юниоров с флагом и гимном

Министр спорта Бедный: Возвращение российских юниоров укладывается в контекст
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Mms.gov.ua / Wikimedia

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским юниорам выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны.​ Его слова приводит Tribuna.

Бедный заявил, что решение укладывается в общий контекст глобальных событий вокруг Украины и не стало для него неожиданностью. Он призвал украинцев полагаться только на себя, не ждать внешней поддержки и сосредоточиться на развитии собственной спортивной системы.​ Украинские атлеты, подчеркнул министр, продолжат продвигать флаг страны.

11 декабря МОК рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта до международных турниров с флагом и гимном. В организации подчеркнули, что определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой отдельно взятой международной спортивной федерации.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

