07:34, 12 декабря 2025

Начата проверка после угроз семье Влада Соколовского

В Москве начали проверку после угроз семье Влада Соколовского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Москве правоохранители начали проверку после угроз в адрес семьи певца Влада Соколовского. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам доследственной проверки примут процессуальное решение.

5 декабря сообщалось, что Следственный комитет России проведет проверку по факту поступивших угроз. О них семья Соколовского рассказала в своем видеообращении. Также к публикации пара прикрепила многочисленные скриншоты сообщений от анонимных сталкеров — те грозили похитить трехлетнего сына артиста. Также Соколовскому присылали фото с могильными плитами, на которых висят их с ребенком портреты.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала возбудить дело в отношении экс-лидера группы «Тараканы».

