Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:59, 12 декабря 2025Россия

Над российскими городами прогремела серия взрывов

Shot: Серия взрывов прогремела над Сочи и Туапсе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Сочи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Над Сочи и Туапсе прогремела серия взрывов. Согласно предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители слышали минимум пять взрывов в Лазаревском районе Сочи и соседнем Туапсе. Они также рассказали, что заметили вспышки в небе со стороны Черного моря. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее стало известно об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы. Всего было уничтожено 287 украинских беспилотников, в том числе 32 летевших на Москву.

В конце ноября украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Чебоксарах. Дрон попал в двенадцатиэтажный дом. По словам очевидцев, в районе торгового центра вспыхнул пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине признали потерю Северска

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ сняли на видео

    США захотели захватить еще несколько танкеров у берегов Венесуэлы

    Путин прилетел в Ашхабад

    Временные ограничения ввели в еще одном российском аэропорту

    Обстановку в прифронтовом Краматорске сняли на видео

    Школьник вставил провод для зарядки телефона в пенис

    Samsung ухудшит свои смартфоны из-за Apple

    Над российскими городами прогремела серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok