Спорт
23:25, 12 декабря 2025Спорт

Назван фаворит сезона АПЛ

Букмекеры считают лондонский «Арсенал» фаворитом нынешнего сезона АПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Omar Havana / AP

Назван фаворит нынешнего сезона Английской-премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Sport24.

Букмекеры считают лондонский «Арсенал» фаворитом нынешнего сезона АПЛ. Шансы «канониров» на титул оцениваются коэффициентом 1,70.

Ближайшим конкурентом лондонцев считается «Манчестер Сити», поставить на успех которого можно за 2,80. Третьим вероятным чемпионом считается «Челси», но коэффициент на победу «аристократов» значительно выше — 25,00.

После 15 туров нынешнего сезона АПЛ в таблице лидирует «Арсенал», в активе которого 33 очка. И идущего вторым «Манчестер Сити» на два очка меньше. Третью строчку с 30 очками занимает «Астон Вилла».

Сезон АПЛ продлится до 24 мая. Действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль».

    Обсудить
