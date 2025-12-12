Необходимость шестичасового рабочего дня оценили

Котяков: В сокращении рабочего дня до шести часов нет необходимости

Для того чтобы сокращать в России рабочий день до шести часов, нужны определенные предпосылки, которых пока не наблюдается. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его процитировало РИА Новости.

Он пояснил, что в настоящее время на рынке труда сложилась такая ситуация, когда идти на уменьшение продолжительности рабочего дня нет необходимости. Кроме того, Котяков напомнил, что трудовое законодательство дает возможность устанавливать гибкий график работы. Это означает, что, кроме постоянного нахождения в офисе, люди могут трудиться дистанционно или в гибридном формате.

Опросы показывают, что почти 90 процентов российских работодателей не готовы даже обсуждать введение сокращенного режима работы. Это оказывается невыгодно из-за дефицита кадров, необходимости пересматривать бизнес-процессы и дополнительных расходов на персонал.

По словам члена правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Никитина, сокращение рабочей недели плохо отразится на экономике государства.