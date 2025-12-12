Реклама

16:47, 12 декабря 2025

Олимпийский чемпион пожаловался на домогательства со стороны девушки в баре

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudio Thoma / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по горнолыжному спорту швейцарец Марко Одерматт пожаловался на домогательства со стороны девушки в баре. Его слова приводит Snow Active.

Спортсмен заявил, что в баре американского курорта Сан-Валли женщина шлепнула его по ягодицам. Она объяснила свои действия желанием выиграть в пари пять тысяч долларов.

28-летний швейцарец назвал это домогательством, подчеркнув, что в наше время такое поведение недопустимо и вызвало бы скандал при обратной ситуации.​ Спортсмен связал подобные действия с влиянием соцсетей, где фанаты начинают воспринимать атлетов как близких знакомых, а не как отдельных людей.​

Одерматт — олимпийский чемпион 2022 года в гигантском слаломе, трехкратный чемпион мира и четырехкратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Кубка мира. В текущем сезоне он является лидером общего зачета Кубка мира.

