Оценены шансы российских лыжников на первом турнире после возвращения

Букмекеры низко оценили шансы российских лыжников на золото на Кубке мира

Букмекеры оценили шансы российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, который станет первым международным турниром для россиян после возвращения. Об этом сообщает Sports.

Аналитики оценили шансы хотя бы одного из них попасть в тройку в любой дисциплине коэффициентом 5,50, а вероятность полного фиаско россиян — 1,11. На золото любого из дуэта дают 10,00, что означает низкие шансы.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила двух российских лыжников, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

Ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором смогут принять участие Коростелев и Дарья Непряева, пройдет в Давосе с 13 по 14 декабря.