Оценены шансы российского боксера Гассиева стать чемпионом мира

Букмекеры назвали боксера Гассиева фаворитом в бою за титул чемпиона мира

Букмекеры оценили шансы российского боксера Мурата Гассиева стать чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе в поединке с болгарином Кубратом Пулевым. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики назвали Гассиева явным фаворитом с коэффициентом 1,20, что соответствует 75 процентам вероятности успеха. На победу Пулева предлагают 4,10 (22 процента), а ничья оценивается в 26,00 (3 процента). Эксперты ожидают досрочного завершения: победа нокаутом — 1,53, полный 12-раундный бой — 2,29.

Поединок за титул чемпиона мира WBA состоится 12 декабря в Дубае. Ориентировочно он начнется в 22:00 по московскому времени.

Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и WBA. В активе россиянина 32 победы при двух поражениях.