Продюсер «Ласкового мая» уехал из России сразу после возбуждения уголовного дела

РИА Новости: Разин уехал из России сразу после возбуждения против него дела

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин покинул Россию сразу же после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Ранее же представитель бизнесмена Александр Жарков заявил, что Разин продал дом в России и уехал в Соединенные Штаты Америки (США) вовсе не с целью скрыться от следствия, а ради срочного лечения.

Московские следователи заочно предъявили обвинение Андрею Разину в крупном мошенничестве с деньгами поэта Сергея Кузнецова, общая сумма составила около 500 миллионов рублей. В свою очередь бывший водитель Разина дал на продюсера показания.

В показаниях водитель отметил, что по указанию продюсера «Ласкового мая» он получил нотариальную доверенность на представление интересов солиста группы Юрия Шатунова в судах.