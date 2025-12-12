Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
07:56, 12 декабря 2025Культура

Продюсер «Ласкового мая» уехал из России сразу после возбуждения уголовного дела

РИА Новости: Разин уехал из России сразу после возбуждения против него дела
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Viktor Chernov / Global Look Press

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин покинул Россию сразу же после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Ранее же представитель бизнесмена Александр Жарков заявил, что Разин продал дом в России и уехал в Соединенные Штаты Америки (США) вовсе не с целью скрыться от следствия, а ради срочного лечения.

Московские следователи заочно предъявили обвинение Андрею Разину в крупном мошенничестве с деньгами поэта Сергея Кузнецова, общая сумма составила около 500 миллионов рублей. В свою очередь бывший водитель Разина дал на продюсера показания.

В показаниях водитель отметил, что по указанию продюсера «Ласкового мая» он получил нотариальную доверенность на представление интересов солиста группы Юрия Шатунова в судах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский дрон пробил целый этаж жилого многоэтажного дома в Твери. Что известно о последствиях атаки?

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Парам с несовместимыми сексуальными фантазиями дали совет

    Министр обороны Британии сообщил о разведывательных поездках на Украину

    В «Ахмате» рассказали о «полке смерти» ВСУ

    Россиянам назвали подходящие для покупки ценные бумаги

    Появились подробности о пострадавших в результате удара дрона ВСУ по многоэтажке в Твери

    Вскрылись злоупотребления спиртным фигурантки дела Долиной

    Британия выступила с обещанием по мирному плану США

    Прохор Шаляпин поселил рядом с собой мать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok