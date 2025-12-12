Реклама

09:46, 12 декабря 2025

Противник российского спорта одной фразой оценил желание соревноваться с русскими

Шведский биатлонист Самуэльссон: Россиян в мировом биатлоне быть не должно
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bjorn Larsson Rosvall / TT News Agency via Reuters

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, оценил желание соревноваться со спортсменами из этой страны. Его слова приводит SVT Sport.

Спортсмен заявил, что россиян в мировом биатлоне быть не должно. Он подчеркнул, что правила Международного союза биатлонистов (IBU) не должны позволить россиянам вернуться. «Было бы очень странно видеть здесь русских с оружием», — посчитал Самуэльссон.

10 декабря Союз биатлонистов России (СБР), Паралимпийский комитет России и восемь спортсменов подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Российская сторона требует допустить биатлонистов до международных соревнований.

В IBU получили уведомление из CAS о подаче иска российской стороной. Они заявили, что уверены в своей позиции.

