Противник российского спорта одной фразой оценил желание соревноваться с русскими

Шведский биатлонист Самуэльссон: Россиян в мировом биатлоне быть не должно

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, оценил желание соревноваться со спортсменами из этой страны. Его слова приводит SVT Sport.

Спортсмен заявил, что россиян в мировом биатлоне быть не должно. Он подчеркнул, что правила Международного союза биатлонистов (IBU) не должны позволить россиянам вернуться. «Было бы очень странно видеть здесь русских с оружием», — посчитал Самуэльссон.

10 декабря Союз биатлонистов России (СБР), Паралимпийский комитет России и восемь спортсменов подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Российская сторона требует допустить биатлонистов до международных соревнований.

В IBU получили уведомление из CAS о подаче иска российской стороной. Они заявили, что уверены в своей позиции.