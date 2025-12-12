Раскрыто решение суда для арестованного российского политика-террориста

В Пскове суд признал законным арест зампреда «Яблока» Шлосберга

Псковский областной суд проверил законность и обоснованность решения об аресте заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона общей юрисдикции.

Суд признал арест политика законным, решение Псковского городского суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения.

Ранее сообщалось, что Шлосбергу предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах. Сначала суд назначил ему 420 часов на работах за неисполнение обязанностей иноагента, а 5 декабря суд заменил ему меру пресечения и отправил его в СИЗО.