Экономика
07:49, 12 декабря 2025Экономика

Россиянам предсказали ставки по кредитам в 2026 году

Финансист Селезнев: В 2026 году ставки по кредитам не снизятся даже до 15 %
Кирилл Луцюк
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ряд факторов не позволяют надеяться, что в 2026 году ставки по кредитам опустятся хотя бы до 15 процентов. Об этом предупредил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Его процитировала «Газета.Ru».

Он констатировал, что в России сложилась ситуация не похожая на ту, когда должники вовремя гасят кредиты, банки не перекладывают просрочки на других заемщиков, а средняя ставка по займам не сильно отрывается от ключевой ставки и от уровня инфляции.

По его словам, сегодня риски неплатежей и личных банкротств чересчур высоки, а официальная инфляция слабо отражает динамику расходов реальных населения. Это означает, что даже 12–15-процентная ставка, по которой жители страны платили по займам в лучшие годы, в 2026 году окажется недостижимой.

Ранее россиянам дали совет не торопиться с досрочным закрытием кредитов, так как порой это может быть невыгодно.

По данным Национального бюро кредитных историй взять ссуду в России не могут больше 80 процентов граждан.

