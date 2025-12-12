Реклама

15:10, 12 декабря 2025Силовые структуры

С осужденного бывшего мэра российского города взыскали более миллиарда рублей

С осужденного экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина взыскали 1,4 млрд рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Олег Сорокин. Архивное фото

Олег Сорокин. Архивное фото. Фото: Олег Золото / РИА Новости

По ходатайству прокуратуры у осужденного за получение взятки бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина изъяли имущество на 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, используя свои полномочия, Сорокин покровительствовал ООО «Специализированный застройщик «Старт-Строй»», в котором его жене Эладе Нагорной принадлежали 60 процентов доли в уставном капитале. Общество преобразовывало заработанные на коррупции деньги в иные активы, а также было задействовано в формировании под видом чистой прибыли денежных средств.

В 2014 году Эладу Нагорную признали богатейшей среди жен российских чиновников с годовым доходом почти в 1,5 миллиарда рублей. В марте 2019 года Сорокина признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса России, том числе в получении взятки. Он был осужден на 10 лет лишения свободы со штрафом в 460,8 миллиона рублей.

17 октября Олег Сорокин пытался выйти на свободу условно-досрочно, но его оставили в колонии за плохое поведение и непогашенные взыскания.

