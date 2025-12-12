ТАСС: Потеря Украиной Северска создает угрозу для тыла ВСУ

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Северска в Донецкой народной республике (ДНР) создает угрозу для тыловых коммуникаций украинской армии. Последствия перехода города под контроль Вооруженных сил (ВС) России назвал представитель силовых структур в беседе с ТАСС.

«Взяв Северск, российские войска ликвидировали так называемый Северский выступ, что позволило значительно спрямить линию фронта. Спрямление линии представляет собой даже больше, чем простой тактический успех, так как оно позволяет более эффективно использовать артиллерию, системы БПЛА и другие ударные средства, создавая угрозу тыловым коммуникациям противника», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в ходе совещания глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские войска заняли город Северск. Также отмечалось, что ВСУ прервали доклад российских военных из Северска Путину.