Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:22, 12 декабря 2025Наука и техника

Смартфоны станут хуже в 2026 году

TrendForce: Производители смартфонов будут ставить меньше памяти из-за экономии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Производителям смартфонов и ПК придется в 2026 году снижать характеристики своих устройств ради экономии. Об этом говорится в отчете аналитической компании TrendForce.

Специалисты фирмы предсказали, что рост цен на оперативную память и прочие комплектующие сохранится и в первом квартале 2026 года. Эта ситуация окажет «значительное давление» на издержки производителей гаджетов. Из-за этого им придется ухудшать характеристики своих устройств.

Так, производители флагманских смартфонов будут реже внедрять 16 гигабайт оперативной памяти в свои гаджеты. Однако потребители топовых девайсов перенесут кризис наименее болезненно. Так, объем оперативной памяти в аппаратах среднего класса остановится на отметке 8 гигабайт, часто на рынок будут выходить модели с 6 гигабайтами оперативной памяти.

Больше всего пострадают покупатели дешевых телефонов. Производители будут чаще поставлять на продажу доступные устройства, имеющие всего 4 гигабайта оперативной памяти.

Кроме того, придется начать экономить и компаниям, которые разрабатывают и выпускают персональные компьютеры (ПК). Специалисты TrendForce предсказали, что стандартом оперативной памяти для ноутбуков среднего класса станет 16 гигабайт. Дешевые модели будут чаще иметь не больше 8 гигабайт памяти.

Ранее оказалось, что в конце года в России возник резкий спрос на видеокарты. В некоторых городах и торговых сетях продажи увеличились на 600 процентов за год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Звезда телешоу годами игнорировала безобидный симптом и узнала о раке

    Владимир Путин завершил визит в Туркменистан

    Образ 13-летней дочери Бейонсе на новых фото оценили фразой «синдром загнанного ребенка»

    Оценены шансы Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд

    Военкоры показали технику НАТО ВСУ для контратаки на Купянск

    Подольская рассказала о ремонте в новом доме

    Перечислены способы сэкономить при сборке игрового компьютера

    Россиянка описала брак с турком фразой «наша любовь — это борьба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok