Стал известен скрытый фактор роста риска сердечных заболеваний и диабета

JPAH: Длительное сидение повышает риск сердечных заболеваний и диабета у пожилых

Международный обзор, опубликованный в Journal of Physical Activity and Health (JPAH), показал: продолжительное сидение значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у людей старше 60 лет — даже если они выполняют недельные нормы физической нагрузки.

Анализ 28 исследований с участием 82 тысяч пожилых людей выявил устойчивую связь между временем, проведенным сидя, и ухудшением ключевых метаболических показателей: повышенным сахаром и холестерином, увеличением окружности талии и ростом давления.

По словам авторов, многие пожилые люди проводят до 80 процентов бодрствующего времени сидя, что незаметно, но ежедневно накапливает кардиометаболические риски. Особенно тревожно, что негативный эффект обнаруживается и у внешне здоровых людей, у которых еще нет диагнозов.

Эксперты подчеркивают: одной лишь физической активности недостаточно. Чтобы реально снизить риски, важно уменьшать длительные периоды неподвижности — вставать во время телефонных разговоров, прерывать просмотр телевизора короткими прогулками, добавлять легкие бытовые дела.

