Стало известно о попытке ЕС по-новому истолковать морское право

Euractiv: ЕС по-новому истолкует морское право для борьбы с теневым флотом РФ

Евросоюз намерен истолковывать по-новому Конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) по морскому праву якобы для борьбы с «теневым флотом России». Об этом написал портал Euractiv со ссылкой на документ.

В публикации отмечается, что над проектом нового истолкования документа работают столицы стран Евросоюза. Предполагается, что новое видение документа «предоставит национальным властям больше возможностей для проверки судов, которые подозревают в угрозе подводным кабелям и трубопроводам».

Ранее сообщалось, что ЕС обсудил новые санкции против «теневого флота России». До этого страны Евросоюза утвердили 19-й пакет санкций против Москвы, большей частью направленный на нефтяной и газовый экспорт.