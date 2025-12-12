В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

Депутат Журова назвала вопрос восстановления Украины Россией открытым

Восстановление Украины Россией после заключения мирного соглашения — предмет обсуждений, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Россия должна финансировать восстановление Украины в рамках мирного соглашения. По его словам, для Киева это обязательное условие прекращения конфликта.

«Я думаю, что это вопрос больших будущих обсуждений. Нам вообще-то восстанавливать еще территории четырех регионов, в которых живут теперь уже россияне. Здесь очень много объектов, которые мы уже восстанавливаем. А кто за это тогда несет ответственность? При чем понятно, что это не только сейчас, а еще за предыдущие многие годы, когда геноцид был, поэтому тут еще вопрос открытый. Даже уже высказываются в ООН, что, может быть, придется признавать, что это был геноцид на территории Донбасса. Это уже другая история. Еще кто кому должен», — высказалась депутат.

Парламентарий допустила, что, включив в мирное соглашение подобный пункт, Украина может попробовать легитимизировать вывод замороженных средств России.

«Если бы Запад был уверен, что Украина — некоррумпированная страна и там никто ничего не украдет, возможно, они бы уже и раньше что-то сделали для восстановления, но нет уверенности, что деньги пойдут туда, куда они красиво озвучивают и запрашивают», — заключила Журова.

Ранее Международный суд (МС) ООН допустил возможность признания Украины виновной в геноциде мирного населения Донбасса в период 2014-2025 годов.

